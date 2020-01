Magazine Banda Lavi faz show neste sábado no Bolshoi Pub

Com repertório de música pop de várias décadas, como 1980 e 1990, a banda Lavi, formada pelos músicos Larissa Vitorino (guitarra e voz), Deniel Moraes (bateria) e Gregoree Júnior (teclado), se apresenta neste sábado, a partir das 22 horas, no palco do Bolshoi Pub. No repertório, grandes hits das rádios como Rihanna, Justin Timberlake, Tim Maia, Rouge, Vanessa da Matta, S...