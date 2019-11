Magazine Banda Johnny Brown faz tributo aos Mamonas Assassinas O grupo relembrar todos os hits da meteórica carreira da banda ícone dos anos 90

A banda Johnny Brown faz show de tributo aos Mamonas Assassinas nesta sexta-feira, a partir das 22 horas, no Taberna Music Pub. O grupo relembrar todos os hits da meteórica carreira da banda ícone dos anos 90. Com um timbre de voz parecido como o do vocalista original Dinho, Gustavo Ogro (foto) lidera o tributo e relembra hits como Vira Vira, Mundo Animal, Robocop Gay, ...