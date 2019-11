Magazine Banda inglesa McFly confirma shows no Brasil em 2020 Confira as datas, locais e onde comprar o ingresso

Depois de sete anos, a banda inglesa McFly anuncia seu retorno ao Brasil, com shows marcados para o mês de março de 2020. O primeiro será no dia 19, em Uberlândia, na Arena Sabiazinho, em seguida, no dia 21, em Belo Horizonte, no Km de Vantagens Hall, 22, no Rio de Janeiro, no Km de Vantagens Hall, 24, em Ribeirão Preto, na Arena Eurobike, 26, em São Paulo, no UnimedHall, 2...