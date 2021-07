Magazine Banda Heróis de Botequim se apresenta em live do Terça no Teatro Transmissão será nesta terça-feira (27), às 20h

A banda Heróis de Botequim apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, o show “Raízes do Samba” no programa Terça no Teatro. A live gratuita será transmitida pelo canal Teatro SESI no YouTube. A temporada 2021 foi viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. Her...