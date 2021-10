Magazine Banda goiana Mustache Records novo EP nas plataformas digitais Em "Ninguém Vai Te Segurar", grupo mistura ritmos como rock, reggae, samba e rap pegada good vibes

Junte o reggae grovie com rock o alternativo. Acrescente um pouco de surf music e de rap, com pitadas de bossa nova e ( por que não?) até um sambinha. O resultado é a mistura dançante com uma pegada good vibe do Mustache Records. A banda goiana lançou, neste mês, o segundo EP, Ninguém Vai te Segurar, que está disponível nas plataformas digitais. Com quatro anos de t...