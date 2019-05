Magazine Banda goiana de rock indie Boogarins lança álbum 'Sombrou Dúvida' nesta sexta-feira (10) Faixas gravadas em 2017, no Texas, serão apresentadas nas plataformas digitais e em show no Teatro Goiânia

Depois das temporadas de ouro proporcionadas pelos três primeiros discos, a banda goiana de rock indie psicodélico Boogarins lança nesta sexta-feira nas plataformas digitais e em show, a partir das 21 horas, no Teatro Goiânia, o quarto álbum de estúdio da carreira, Sombrou Dúvida. O novo registro, que chega pelos selos LAB 344 (no Brasil) e OAR (no exterior),...