Banda goiana Boogarins lança música nova nesta sexta-feira (26); veja o clipe O single "Tardança" ganhou um vídeo com imagens psicodélicas

A banda goiana Boogarins lançou nesta sexta-feira (26) em todas as plataformas digitais a música “Tardança”, uma faixa inédita do novo álbum “Sombrou Dúvida”, que será lançado no dia 10 de maio. O single é a sétima faixa do álbum e traz um pouco do universo surreal do baixista Raphael Vaz, que assina a composição da música, a única do repertório do novo álbum ...