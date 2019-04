Magazine Banda goiana Boogarins lança clipe de Invenção, música do novo álbum; assista No vídeo, eles aparecem vestidos de cirurgiões em meio a um experimento, em uma metáfora sobre o processo criativo que leva à criação de uma nova música do quarteto

Os goianos da banda Boogarins divulgaram nesta quinta-feira (11) o clipe da música Invenção, do novo álbum do grupo, Sombrou Dúvida, que será lançado em 10 de maio. No vídeo, os Boogarins aparecem vestidos de cirurgiões em meio a um experimento, em uma metáfora sobre o processo criativo que leva à criação de uma nova música do quarteto. A produção conta com a dire...