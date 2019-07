Magazine Banda feminina presta tributo à Iron Maiden

A banda Iron Ladies (foto) anima a noite do Taberna Music Pub nesta sexta-feira, a partir das 23 horas. Formado apenas por mulheres, o grupo presta tributo à banda britânica Iron Maiden e está na estrada desde 2015. Será a primeira apresentação do grupo em solo goianiense. No show, com repertório do grupo original, será possível conferir toda a energia das integrantes do gr...