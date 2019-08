Magazine Banda Excallibur se inspira em Deep Purple para show nesta terça

A Excallibur Band apresenta o show Fireball, inspirado no disco homônimo da banda Deep Purple, nesta terça-feira, às 20 horas, no Centro Cultural Mercado 74. Composta por Emídio Queiroz (guitarra e backing vocal), Moka Nascimento (bateria e produção musical) e Dema Moreira (baixo e voz), a banda traz no repertório diversos clássico do rock, visitando o repertório de Ing...