Magazine Banda Edu e os Imorais faz show de rock no Bolshoi Pub, nesta quinta-feira (28)

A banda Edu e os Imorais (foto) faz show nesta quinta-feira, a partir das 22 horas, no palco do Bolshoi Pub. No repertório da apresentação, o melhor do rock nacional e internacional de bandas consagradas, como Guns’n’Roses, Foo Fighters, Metallica, Barão Vermelho, Titãs, U2, Tear For Fears e também com surpresas como versões de George Michael, John Mayer entre outros. Al...