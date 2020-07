Magazine Banda de médicos faz live solidária com pop e rock para arrecadar doações para hospitais de Goiás Carlos Filho, Diogo Egídio, Diogo Saliba, Rodrigo Sebba e Walter de Biase se apresentam no heliponto de um prédio de Goiânia

A Banda Gástrica, formada pelos médicos Carlos Filho, Diogo Egídio, Diogo Saliba, Rodrigo Sebba e Walter de Biase, se apresenta neste sábado (18), a partir das 17h30, no heliponto do Órion Business & Health Complex, em Goiânia, para uma live solidária com o objetivo arrecadar doações para hospitais públicos e filantrópicos do Estado de Goiás. O show, com su...