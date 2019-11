Magazine Banda criada para homenagear os lendários roqueiros do AC/DC faz show no Bolshoi Pub O grupo é formado por Ricardo Pee Wee (Angus cover), Fabiano Drudi (vocal), Vulcano (Malcolm cover), Tiago Accorsi (baixo) e Marcelo Jorge (bateria), que juntos montaram repertório com os grandes clássicos e também com aquelas músicas para os fãs mais da discografia do AC/CD

A banda campineira Rising Power, criada para homenagear os lendários roqueiros do AC/DC faz show neste sábado, a partir das 20 horas, no Bolshoi Pub. O grupo é formado por Ricardo Pee Wee (Angus cover), Fabiano Drudi (vocal), Vulcano (Malcolm cover), Tiago Accorsi (baixo) e Marcelo Jorge (bateria), que juntos montaram repertório com os grandes clássicos e também com aquela...