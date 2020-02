Magazine Banda cover presta tributo a U2 no Bolshoi Pub Grupo brasileiro relembra principais sucessos da carreira dos irlandeses

A Banda U2 One é a atração do Bolshoi Pub nesta sexta-feira, a partir de meia-noite. Na apresentação o grupo trará os maiores sucessos dos irlandeses que são referência no mundo do rock e da música. Com anos de estrada, a U2 One é considerada um dos covers mais fiéis da banda original. O show tem com entrada com valor de inteira de R$ 100, na hora, e R$ 50, an...