Magazine Banda Clube Retrô faz show ao vivo em homenagem aos pais

A Banda Clube Retrô faz homenagem aos pais nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, na praça de alimentação do Aparecida Shopping. Entre as referências musicais, a banda destaca A-ha, James Brown, Beatles, Tim Maia, Paralamas do Sucesso e RPM. Formada em Goiânia em 2014, a banda tem como integrantes o vocalista Ewerton Santos, Alessandro Nunes (vocal e Guitarra), Jason ...