Magazine Banda Clube Retrô comemora 5 anos com show Banda formada Ewerton Santos, Alessandro Nunes, Jason Veronez, Rafael Medeiros e Junior se apresenta no Teatro Sesi

Conhecida pelos shows animados e cheios de energia pela capital goiana e várias outras cidades do Estado, a banda Clube Retrô (foto) está chegado ao quinto ano de existência e comemora a data com show nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi. Formada em Goiânia em 2014, o grupo tem como integrantes o vocalista Ewerton Santos, Alessandro Nunes (vocal e Gu...