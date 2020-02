Magazine Banda Cascavelvet faz tributo a Pink Floyd no Teatro Sesi Grupo reviver alguns dos maiores clássicos da banda de rock progressivo internacional

A banda Cascavelvet (foto) sobe ao palco do Teatro Sesi, nesta terça-feira, às 20 horas, para prestar tributo à banda Pink Floyd. Para tanto, o grupo goianiense vai reviver os maiores clássicos da banda de rock progressivo, misturando o formato de shows criados como tributo, entre eles On The Wall, The Dark Side 40 Anos e Whish You Were Here. O grupo é formado...