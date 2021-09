Magazine Banda Cadillac Cassino lança segundo disco de estúdio Com mensagens otimistas e de paz, disco Dualidade está disponível nas plataformas digitais

Mensagens de paz, espiritualidade e fé pautam as 13 canções do disco Dualidade, novo trabalho lançado pela banda goiana Cadillac Cassino. Em letras que destacam reflexão e existencialismo em tempos de pandemia, as músicas falam sobre memória, tempo e esperança. O disco já está disponível nas plataformas digitais. Quatro anos após o surgimento do début Horizon...