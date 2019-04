Magazine Banda brasileira Sepultura é impedida de tocar no Líbano por 'adorar o diabo e apoiar Israel' Organizador de evento musical diz que “a ordem de proibir a entrada do Sepultura no Líbano veio do chefe da Segurança Nacional, a maior autoridade do país nessa área”

Os organizadores do show do Sepultura no Líbano ainda não desistiram de ver a banda de heavy metal brasileira tocando no país árabe – embora sejam poucas as probabilidades de as autoridades libanesas permitirem. “Ainda não conseguimos derrubar a proibição, mas continuamos tentando, apesar de as chances de isso ocorrer serem mínimas”, disse à EFE Bassem Deiabe...