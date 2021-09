Magazine Banda Blackpink passa Justin Bieber em número de seguidores no YouTube Com 65,5 milhões se fãs, passou à frente do canal do astro Justin Bieber com 65,1 milhões

A banda de K-pop Blackpink agora tem o canal no Youtube musical mais seguido do mundo. Com 65,5 milhões se fãs, passou à frente do canal do astro Justin Bieber com 65,1 milhões. O canal foi criado em junho de 2016 e desde setembro de 2020 tinha o posto de segundo lugar nesse ranking. "Nós não podemos acreditar. É uma conquista. Queremos dividir essa honra com n...