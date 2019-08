Magazine Banda Aeropacas lança novo DVD no Sesc Centro

O música Charles D’Artagnan e a banda Aeropacas (foto) se apresentam nesta quarta-feira, às 20 horas, no palco do Teatro Sesc Centro, para lança novo DVD. Desta vez, D’Artagnan, além de tocar vários instrumentos, prioriza a voz e apresenta com o grupo um show bem pop rock e com alguma influência da MPB, misturando composições próprias com hits da música pop. A banda ...