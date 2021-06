Magazine Bancos se tornam coringas da decoração em diferentes ambientes de casas e apartamentos Essa peça, seja em madeira, metal ou algum outro material, pode compor com charme e versatilidade diversos espaços internos

Eles servem para ler um livro, descansar e papear no telefone, namorar ou ficar de conversa e receber amigos e familiares. Cada vez mais os bancos saem das áreas externas das casas e apartamentos, como jardins e áreas de lazer, e vão parar em ambientes internos, como o hall, a sala de estar, no quarto e até no banheiro. Com diferentes materiais, formatos e tama...