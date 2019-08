A cantora Pitty não precisou nem cantar a primeira música do disco Matriz, novo trabalho da roqueira, para conquistar o público no encerramento do Festival Bananada neste domingo (18) no Passeio das Águas Shopping. Antes mesmo de soltar a voz potente e afinada no palco, a baiana disse para a multidão que lotava o evento “salve, salve Goiânia”. Pronto, o público estava na sua mão e seguiu assim até o final numa sintonia perfeita.

O show, que começou com quase uma hora de atraso – estava previsto para 22h40 –, foi eletrizante do início ao fim. Teve rock pesado, teve romantismo, teve capela e no palco uma artista cada vez mais madura. Pitty abriu com a nova Ninguém é de Ninguém, letra da cantora em parceria com Daniel Weksler, seu baterista e marido. Na canção, terceira faixa do disco Matriz, quinto trabalho de estúdio, ela mandou o recado sobre o amor sem preconceito.

A sintonia com o público aumentou logo em seguida quando Pitty cantou o clássico e um dos seus maiores sucessos da carreira Admirável Chip Novo, faixa que batiza seu álbum de estreia, de 2003. “Que massa galera. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Tem muitas coisas das antigas e coisas novas que quero compartilhar”, disse a cantora. Teve mesmo. A roqueira passou a limpo toda a sua trajetória em um show que expressa bem sua personalidade.

Pitty apresentou quase todas as faixas do álbum Matriz, que foi sendo gravado durante a turnê que estreou em setembro de 2018 em São Paulo. Destaques para Noite Inteira, um rock dançante, com letra forte e influência de salsa, o delicioso reggae de Te Conecta, e o rock'n'roll cheio de efeitos sobre guitarras em Roda. Outro ponto alto foi quando ela apresentou a regravação da faixa Motor, uma música da banda baiana indie Maglore e já cantada por Gal Costa.

Interação

A interação com o público foi certeira e constante. Pitty lembrou que a sua história com a capital é longa, iniciada nos anos 1990. “Eu trocava fita demos com bandas de Goiânia”, recordou. Logo após, a roqueira fez a parte acústica do show. Diminuiu os riffs de guitarra, sentou no palco e disparou vários sucessos. “É uma turnê que mistura meus tempos. Janelas vão se abrindo ao longo dos anos, mas continuo sem perder a minha essência”, ressaltou a artista.

A baiana convida o público a voltar ao seu quartinho em Salvador, lembrando a época em que começou a compor, “em um violão com cordas de nylon e meio desafinado” e só queria fazer música. “Nunca imaginei que estaria cantando essas músicas dessa maneira ao vivo. E adoro fazer coisas que nunca imaginei que faria“, confessou a cantora. Teto de Vidro, Temporal e Dançando foram as músicas que fizeram parte desse momento e o público todo cantou junto.

O show terminou com os sucessos Equalize, sucesso também do álbum Admirável Chip Novo, Pulso do disco {Des}Concerto ao Vivo, lançado em 2007 e encerrou com Serpente, o maior sucesso do CD Setevidas, de 2014. O público cantou em plenos pulmões o refrão Oooooh oh oh oh oh Oh oh oh Oh oh. A cantora se despediu com uma mensagem de até logo. “Obrigada Goiânia, em breve estaremos juntos de novo”, agradeceu a roqueira, após quase 2 horas de show.

Atrações

Na noite de encerramento do festival, passaram nomes como Boogarins, com a turnê do álbum Sombrou Dúvida, a pernambucana Duda Beat com o show dançante do disco Sinto Muito, e do quarteto paulistano de rock indie Terno Rei com a apresentação do álbum Violeta. Outras atrações foram o trio curitibano Tuyo, a goiana Bruna Mendez e de São Paulo Metá Metá. A programação do Bananada, no Passeio das Águas Shopping, sofreu com atrasos nos três dias.