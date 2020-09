Magazine Banana está on Terceira edição do #BanaLive começa hoje e segue até domingo com programação de shows, palestras e debates. Marcelo D2, Hellbenders e Edgar são as grandes atrações

O rock morreu de novo. Há um bom tempo essa sombra vai e volta e assusta os fãs de um dos gêneros mais amados da música. No início da pandemia do novo coronavírus, em março, o diagnóstico se repetiu. Com shows e grandes eventos cancelados, era uma questão de tempo para definitivamente confirmar o óbito de um segmento que não tem mais tanta relevância na indústr...