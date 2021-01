Não vai faltar pequi e pamonha na casa do Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo. Tudo porque três goianos e um participante radicado em Goiânia estão no elenco da edição 21 do reality show, que começa na segunda-feira, 25. Com diferentes perfis, os representantes goianos celebram a diversidade do Estado: enquanto Caio Afiune, 32 anos, é o típico fazendeiro, Rodolffo, 32, é o cantor sertanejo de Uruaçu que conquistou as paradas. Já Thaís Braz, 27, é goiana de Luziânia que não nega uma pista de dança e Arcrebiano Araújo, 29, que mora em Goiânia desde os 16, é o galã do crossfit. Confira um pouco mais das trajetórias no aquecimento.

Roedor de pequi

Na casa do fazendeiro Caio Afiune, de 32 anos, em Anápolis, não pode faltar frango com pequi e uma cervejinha gelada. Um dos representantes de Goiás na casa do BBB 21, o anapolino desde a infância acompanhou o trabalho do pai na lavoura de soja e milho. “Ele está sempre de bom humor, ama um pequi, come centenas em uma sentada. Também não dispensa uma cerveja e um bom papo com os amigos do peito”, revela a mulher, Waléria Motta (com ele e a filha na foto). Juntos há cinco anos, Caio e Waléria se conheceram nas baladas de Anápolis. Do encontro nasceu Manuella, de 10 meses. O goiano também é pai de Alice, de 6 anos, fruto de outro relacionamento. “Bom pai, é apaixonado pelas filhas e não mede esforços para ver a gente bem. Ele é meu parceiro de vida, de desafios e de sonhos”, conta Waléria.

O prêmio de R$ 1,5 milhão é fundamental para Caio, mas o que o goiano mais deseja é a fama. Para o GShow antes de entrar para o pré-confinamento, ele confessa que tem vontade de ser famoso, mas entra para o BBB 21 para jogar. Fã do programa, o anapolino já se inscreveu duas vezes para participar.

“A vida toda o BBB foi um sonho. Não estou indo para uma colônia de férias, estou indo para jogar e ganhar”, adiantou Caio. Determinado, o goiano promete manter a autenticidade e quer dar boas gargalhadas. “Caio é engraçado, autêntico, melhor cozinheiro. Estar com ele perto e certeza de boas risadas”, diz a mulher.

Galã do box do crossfit

Para os ex-alunos goianos de crossfit do modelo e educador físico Arcrebiano, o susto foi duplo. Primeiro o da notícia de que o capixaba de 29 anos, radicado em Goiânia desde os 16, seria um dos participantes do BBB 21. Depois, o próprio nome do rapaz que, por motivos óbvios, sempre se apresentou como Bil. O nome exótico é resultado de um erro do cartório na certidão de nascimento. Originalmente ele seria Clebiano.

“Depois que saiu a notícia, meu telefone não parou de receber mensagens. Todo mundo está animado e na torcida pelo Bil”, conta Gabriela Carrijo, de 31 anos, uma das sócias do centro de treinamento, no Setor Nova Suíça, onde o rapaz foi coach de crossfit. Arcrebiano costumava dividir o tempo entre as aulas e o trabalho como modelo. Ele tinha contrato com uma marca de jeans e fazia trabalhos publicitários.

O jeitão de galã sempre despertou a atenção das mulheres. “Ele costumava mostrar as muitas mensagens que recebia no Instagram com cantadas”, conta Gabriela. Arcrebiano saiu do Espírito Santo para investir na carreira de modelo. Atualmente, ele mora sozinho em um apartamento no Parque Amazônia. Ele já viveu dois anos em Portugal trabalhando como coach de Crossfit e tem se dedicado a investimentos na bolsa de valores. “Ele é uma pessoa muito inteligente e dedicada. Em pouco tempo, aprendeu bastante aqui no centro de treinamento e cativou a todos”, conta Gabriela. O jornalista Leo Dias revelou que o moço já foi namorado da sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara. O capixaba trabalhou como segurança particular delas.

Rainha das pistas

Eu achei que sentiria muita falta do meu celular. Por mais que esteja confinada, eu me sinto livre sem o aparelho”, adianta a cirurgiã-dentista Thaís Braz, de 27 anos, em seu diário de confinamento publicado na Globoplay. Goiana entre os selecionados para o elenco do BBB 21, a jovem é natural de Luziânia, uma das cidades mais populosas de Goiás. No próximo dia 25, quando começa a edição do reality show, Thais comemora seu aniversário de 28 anos.

Em suas redes sociais, a goiana posta fotos como modelo, DJ e produtora, profissões que tenta levar paralelamente ao consultório odontológico, no Centro de Luziânia. Antes de ser anunciada no BBB, Thaís tinha 15 mil seguidores no Instagram. Até o fechamento desta edição, a goiana já somava 85 mil seguidores.

Fã confessa do reality show, Thaís se inscreveu para participar do BBB em 2018. Naquele ano, havia acabado de voltar para Luziânia após viver em Brasília para fazer faculdade de Odontologia. Depois, acabou se especializando em Odontopediatria. A jovem ainda foi estudante de Arquitetura e Urbanismo e, depois, de Engenharia Civil. “Ela é apaixonada por crianças, não à toa, além de odontopediatria, foi catequista por muito amor”, conta o primo Igor Dornelas (com ela na foto), que toma conta de suas redes sociais. Solteira, as pistas e as festas talvez sejam os grandes momentos em que Thaís poderá se expressar na casa do BBB. “Uma de suas maiores qualidades é persistência e fé. Quando ela coloca algo na cabeça, ela agarra até conseguir ”, diz Dornelas.

Torcida tamanho família

Pai e empresário do cantor sertanejo Rodolffo, Juarez Dias, de 60 anos, conta que a torcida pelo filho, um dos selecionados para o BBB21, começou há um mês. “Assim que surgiu o convite da TV Globo ficamos animados com a possibilidade dele estar no programa. Somos muito fãs e acompanhamos as edições anteriores do Big Brother”, disse, em entrevista ao POPULAR.

Ex-marido da vice-campeã do BBB20, Rafa Kalimann, o sertanejo de 32 anos ficará confinado no grupo camarote da nova edição do reality show. Depois de aceitar o convite, Rodolffo pediu conselhos para a influencer com quem mantém uma relação de amizade. “Nossa família torceu muito pela Rafa no ano passado e temos certeza que ela vai fazer parte da torcida do Rodolffo desta vez”, explica Juarez.

Goiano de Uruaçu, o artista começou a cantar com 7 anos de idade e já tem 25 anos de carreira, ao lado do parceiro Israel, com quem forma a dupla Israel & Rodolfo. Futebol, bicicleta e fazer trilha são os passatempos favoritos do sertanejo quando não está nos palcos. Casa Mobiliada, Conselho e Também Sei Fazer Falta são algumas das canções mais conhecidas da dupla que está longe dos palcos desde o início da pandemia de covid-19.

“Se não fosse a questão da pandemia e com a agenda de shows que eles têm, talvez não fosse possível para ele estar no BBB. O convite veio na hora certa”, avalia o pai do cantor. Para ele, o público terá oportunidade de conhecer um pouco mais da intimidade de Rodolffo, que é tido por amigos e familiares como um “cara do bem”. “Sempre fiz questão de dar a oportunidade para meus filhos serem quem eles são. Tenho certeza que na casa ele vai mostrar os valores que aprendeu em família”.