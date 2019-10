Magazine Balé Nacional da Rússia apresenta “Ballet de São Petersburgo” Repertório no Teatro Rio Vermelho será composto por trechos de obras clássicas como Lago dos Cisnes e Scherezade

O Balé Nacional da Rússia se apresenta neste sábado, às 20 horas, em Goiânia, no Teatro Rio Vermelho, trazendo o espetáculo Ballet de São Petersburgo (foto). A produção, na primeira turnê pelo Brasil, conta com o destaque da bailarina Elena Petrichenco e do bailarino Sergey Chumakov, dupla que já dançou nos principais teatros do mundo e soma inúmeros prêmios; além...