Balé do Teatro Basileu França se apresenta no Teatro Sesi

Coreografias do Balé do Teatro Basileu França premiadas nos mais expressivos festivais de dança do Brasil foram reunidas para figurarem em espetáculo que será apresentando nesta terça-feira, às 20 horas, no palco do Teatro Sesi. Os números escolhidos, como o do espetáculo Hora do Chá (foto), contemplam a execução de uma pesquisa em dança, cuja parceria entre coreógrafo, dire...