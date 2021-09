Magazine Balé Carmen entra em cartaz em Goiânia, no Centro Cultural Oscar Niemeyer Adaptação da famosa ópera com o mesmo nome, espetáculo que marca volta aos palcos dos alunos do Basileu França também conta com a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

Uma das óperas mais populares e mais frequentemente encenadas do repertório lírico, Carmen, de Georges Bizet (1838-1875), ganhou releitura para balé e orquestra. A apresentação entra em cartaz nesta sexta-feira e segue até domingo, sempre às 20 horas, no Palácio da Música Belkiss Spenzièri do Centro Cultural Oscar Niemeyer. A estreia marca o tão aguardado retorno ao...