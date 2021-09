Sucesso durante décadas na edição impressa, O POPULAR traz digitalmente um resgaste histórico da gastronomia goiana: “Receitas do Campo”. O E-book reúne 30 trinta pratos salgados (entradas, prato principal e outras opções) e pode ser adquirido gratuitamente. É só baixar o arquivo clicando aqui.

De acordo com o editora-executiva do POPULAR, Silvana Bittencourt, as receitas do Suplemento do Campo se cristalizaram na memória afetiva dos leitores do POPULAR. “Há muitas pessoas que, na chegada do fim de semana, com mais tempo livre para as panelas, manifestam saudades das ideias de pratos sugeridas. Este e-book nasce para socorrer esses amantes da cozinha, com as receitas que encantaram leitores ao longo dos anos”, descreve..



DE GOIANOS PARA GOIANOS

No relicário gastronômico, cabe doce, salgado, almoço, café e jantar, contando com uma premissa: os ingredientes precisam nos remeter à roça e estar ao alcance de qualquer goiano com fome de corpo e alma.

Mas o sabor não está só à mesa. Do prefácio de Valéria Belém, escritora e editora do Suplemento do Campo de 2008 a 2015, às ilustrações de Luiz Antena, passando pelo projeto gráfico de André Rodrigues, tudo no livro alimenta também o espírito.

O editor-executivo do jornal, Fabrício Cardoso, explica que a série trará novidades. “Delicie-se sem moderação. E não perca o 2º volume, com 30 receitas do campo para a sobremesa. Em breve”, comemora.

BIBLIOTECA O POPULAR

Na biblioteca do jornal O POPULAR leitores podem ter acesso a vários conteúdos gratuitamente. Tem a Força da Palavra (com crônicas selecionadas), especial Gosto de Goiás (sobre as origens da comida goiana), O Nascimento de Goiás (Um relatro histórico sobre como surgiu nosso Estado). Esses e outros livros estão à sua disposição em nossa Biblioteca de E-Books.