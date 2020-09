O motorista do carro de transporte por aplicativo para o veículo e, meio sem graça, pede para a passageira descer antes da chegada ao destino final. Ela até tenta argumentar que a sequência de espirros não é sintoma de Covid-19, mas acaba desistindo e desce. A cena foi protagonizada pela estudante Ianna Paula Ribeiro Silva de Moraes, de 21 anos, que desde os 15 sofre com rinite alérgica. Em tempos de pandemia, explicar a diferença entre as doenças passou a fazer parte do cotidiano da moça e das milhões de pessoas que têm rinite alérgica.

“Tem quem comece a olhar feio quando a gente espirra. O pior é que as crises ficam mais constantes nos meses mais secos do ano”, conta. A rinite alérgica é uma série de reações de defesa do sistema imunológico na tentativa de combater a invasão de agentes alérgenos como poeira, pelos, fungos, urina e até a saliva de animais. No caso de Ianna, basta um pouco de poeira para começarem os espirros, a coceira nos olhos e na garganta, bem como obstrução nasal. Além da alergia respiratória, Ianna sofre também com sinusite, que é a inflamação da mucosa dos seios da face.

De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (Asbai), cerca de 40 milhões de brasileiros vivem com rinite alérgica. Filhos de pais e mães que sofrem com o problema apresentam 50% de chance de ter o problema. As crises normalmente ocorrem quando a mucosa nasal inflama, reagindo ao contato com algum alérgeno. “É uma defesa exagerada da mucosa nasal contra agentes que não são potencialmente agressivos ao ser humano, ou seja, uma pessoa alérgica possui uma resposta exagerada contra agentes que em uma pessoa normal não causaria qualquer efeito”, explica o otorrinolaringologista Jefferson Fonseca, do Hospital Anchieta de Brasília.

É por isso que algumas pessoas convivem normalmente com fatores que causam a alergia, como a poeira de casa, sem ter sintomas, ao passo que outras, ao entrarem em contato com o mesmo material, podem ter rinite e asma. Coriza, espirros, tosse, coceira nos olhos e no nariz, e também congestão nasal, em maior ou menor intensidade, são os sintomas mais comuns das crises de rinite alérgica. Alguns estudos associam dores de cabeça e pressão facial à doença.

O clima quente e a baixa umidade relativa do ar colaboram realmente para o aumento das crises nessa época do ano. “A função da mucosa nasal é filtrar e umidificar o ar inspirado. O clima seco faz com que haja um ressecamento da mucosa, levando-a a perder os mecanismos de defesa contra diversos agentes. Além disso, nessa época, partículas de poluição ficam em suspensão no ar inspirado, levando a danos na mucosa nasal”, explica o médico.

Para contornar crises ocasionais, além de afastar o que provoca a alergia, é preciso amenizar os sintomas, com descongestionantes nasais e anti-histamínicos, prescritos pelo médico. “A pessoa com rinite alérgica deve procurar tratamento com o médico especializado, a fim de identificar os agentes causadores e ser direcionado ao tratamento específico”, ressalta Jefferson Fonseca. Tomar muito líquido, evitar atividades físicas ou expor-se ao sol entre 10 e 16 horas e umidificar as mucosas com soro fisiológico são algumas dicas que, segundo o especialista, podem amenizar as crises.

“A principal dica é nos manter bem hidratados nesse período, aumentando a ingestão de líquidos, alimentação saudável, higienizando e umidificando o nariz com soro fisiológico, mantendo nosso ambiente limpo e arejado, e não menos importante é mantermos nossa vacinação em dia”, explica a médica Lorena de Castro Diniz, presidente da Asbai Goiás.



Tipos de rinite

RINITE INFECCIOSA

É provavelmente o tipo mais comum. Causado por bactérias autolimitadas ou vírus, é conhecido também como infecção do trato respiratório superior ou resfriado comum.

RINITE NÃO ALÉRGICA

As principais características da rinite não alérgica são os espirros crônicos, corrimento nasal ou congestão. Apesar de muito semelhante à rinite alérgica, são dois tipos completamente diferentes da doença, pois na rinite não alérgica o sistema imunológico não é envolvido em nenhum momento.

RINITE ALÉRGICA

A rinite alérgica é uma manifestação do organismo, por meio do sistema imunológico, a presença de partículas consideradas estranhas ao organismo, conhecidas como alérgenos. É comum que muitas pessoas desenvolvam rinite alérgica ainda criança, mas adultos também podem passar a apresentar esse tipo de rinite a qualquer momento.

RINITE MISTA

Rinite mista é o tipo que se caracteriza pela presença de mais de um agente causador, ou seja, causada por um vírus e uma bactéria simultaneamente.

Rinite ou Covid-19?



“A rinite é uma doença crônica. Portanto, as pessoas que já apresentam esse histórico relatam sintomas em períodos específicos do ano, como nos meses secos e frios. Ela costuma ser desencadeada por estímulos alérgicos como poeira doméstica e contato com animais, além de ser um quadro limitado a sintomas localizados e não associados a queixas de dor no corpo, cansaço, febre e outros sinais comuns às infecções virais, incluindo a Covid-19. Na dúvida, consulte o médico para auxiliar no diagnóstico”.



Tratamento individualizado

O tratamento para o paciente com rinite alérgica é individualizado. Somente o médico especialista consegue identificar e realizar o acompanhamento mais indicado para cada caso. As drogas hoje disponíveis vão desde substâncias para aliviar os sintomas como aquelas para prevenir as crises. Existe, inclusive, o que os leigos chamam de “vacina”, mas na verdade é a imunoterapia específica, que consiste em aplicar pequenas doses de alérgenos para tentar dessensibilizar o organismo e reduzir as crises.

“Essa é uma das medidas disponíveis para pacientes que não tenham respondido satisfatoriamente às medidas de controle ambiental e medicamentos específicos. Por se tratar de uma doença crônica, não utilizamos o termo cura, mas a imunoterapia representa um tratamento que pode impactar expressivamente na qualidade de vida do indivíduo, reduzindo intensidade e frequência de crises”, ressalta a médica Renata Parrode Bittar, especialista em alergia e imunologia pela Faculdade de Medicina da USP.

A profissional destaca que a terapia é prescrita e executada por médico especialista em alergia e deve ser planejada individualmente, visto que o paciente receberá por intermédio de aplicações, que podem ser subcutânea ou sublingual, o alérgeno envolvido nas suas alergias. “Assim, o risco de reação, apesar de baixo, deve ser monitorado”, explica. Essa época do ano chega a ser um pesadelo para quem sofre com as alergias respiratórias.

Eventualmente, a rinite alérgica pode ocasionar sinusite, quando o acúmulo de secreção nos seios da face é contaminado por algum tipo de bactéria. Também pode aumentar a incidência de otites e, em casos mais sérios, até pneumonias. Vale a pena ressaltar ainda que cerca de 15% dos indivíduos com rinite alérgica podem ter asma, de acordo com a médica. O principal problema, no entanto, é que as crises de rinite alérgica prejudicam a qualidade do sono e a disposição de maneira geral de quem convive com o problema.