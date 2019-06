Magazine Baixa umidade do ar exige mudanças na rotina de cuidados com pele e cabelo Água, frutas e verduras também são aliadas de quem sofre com o tempo

Na teoria, outono é sinônimo de um tempinho mais ameno, com aquela sensação térmica agradável e espaço garantido para as manguinhas – compridas no inverno e tímidas no verão. O equilíbrio está longe de ser realidade em Goiás, onde o clima é quente na maior parte do ano. Por isso, a estação, que só termina no dia 21, tem, por aqui, outra cara. Que o diga quem sente a ...