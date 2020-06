Magazine Baile na roça: seis receitas fáceis de comidas gostosas para matar a saudade das festas juninas Uma quadrilha boa não pode faltar quentão, bolo de milho, caldinho de frango, canjica e pé de moleque

Quadrilha boa não pode faltar sanfona animada, bandeirinhas no céu e criança correndo de um lado pro outro. Mas o que não dá pra ficar de fora mesmo são as barracas de comidinhas: paçoca, milho na brasa, caldo de frango e feijão, mané pelado e pé de moleque, com menção honrosa para o querido quentão. Nao vai dar para pular fogueira em 2020 por conta do isolamento social, m...