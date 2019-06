Magazine Baile do Mário agita boate sertaneja com funk Sucessos de nomes como Anitta, MC Kevinho, Nego do Borel, MC Kekel, GW e Kitinho são destaques

O DJ Mário José Pires (foto) leva nova edição do Baile do Mário à boate sertaneja Santafé Hall, nesta sexta-feira, a partir das 22h30. Além da agitada festa de funk, uma das mais conhecidas de Goiânia, a noite também terá apresentação da dupla Douglas & Henrique, da música Cidade Pequena. A noite abre com preços de R$ 30 para mulheres e R$ 50 para homens, ...