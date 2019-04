Magazine Bailarinos apresentam “El Tango es El Tango” no Teatro Goiânia Montagem reúne profissionais especializados no ritmo de origem argentina nacionais e internacionais

Artistas de trajetória nacional e internacional se reúnem neste sábado, a partir das 20h30, no palco do Teatro Goiânia, para apresentar o espetáculo de dança El Tango es el Tango. Com ingresso a R$ 50, valor de inteira, a montagem vai buscar a origem do ritmo nascido no meio boêmio argentino no século 19 e que acabou se tornando parte da identidade cultural da...