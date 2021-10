Magazine Bailarino goiano de 10 anos é escolhido para dançar em evento da Disney nos EUA Jovem de Goianésia, Vinícius Ferreira, vem sendo destaque nas competições que participa, mas enfrenta problemas financeiros para se apresentar no exterior

Natural e morador de Goianésia, na região central do estado, Vinícius enfrenta barreiras econômicas para realizar o sonho de performar no maior parque temático do mundo, em evento realizado pela Disney, com previsão de acontecer em julho de 2022, em Orlando, na Flórida. O menino, no entanto, não possui condições de arcar com passagens ao país. A mãe do bailarino, Maria ...