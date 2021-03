Magazine Bailarina goiana Amanda Gomes recebe prêmio de contribuição às artes na Rússia Formada pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, ela ocupa o posto principal no balé da Ópera de Kazan e já se apresentou em países como França, Alemanha e EUA

A goiana Amanda Gomes, de 26 anos, bailarina principal do Balé e Ópera da cidade de Kazan, na Rússia, não para de conquistar prêmios na carreira. A artista foi premiada ontem (25) pelo governo russo como profissional com enorme contribuição para o desenvolvimento da arte teatral, promovido pelo Ministério da Cultura da República do Tartaristão, região onde ela vive h...