Magazine Bailarina do Faustão é presa em festa, em Santa Catarina, por desacato Horana estava com cerca de dez amigos em um apartamento alugado, quando guardas municipais foram acionados por vizinhos que se queixaram do som alto

A bailarina Natacha Horana, 28, que faz parte do corpo de dança do programa Domingão do Faustão, foi detida por desacato, na madrugada desta segunda-feira (20) durante uma suposta festa em Balneário Camboriú (SC). Ela assinou um termo circunstanciado e foi liberada em seguida. Horana estava com cerca de dez amigos em um apartamento alugado, quando guardas munici...