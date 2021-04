Magazine Rita Lee e Roberto de Carvalho lançam novo disco de remixes nas plataformas digitais Os artistas convidam todos para transformar a sala de casa em uma pista de dança; São 36 canções clássicas do repertório de Rita Lee em remixes animados

Arrastar os móveis e transformar a sala em uma verdadeira pista de dança é o convite de Rita Lee no disco Rita & Roberto - Classic Remix, que será lançado nesta sexta-feira (9) nas plataformas digitais. Com 36 canções clássicas do repertório da cantora em remixes animados, participam do trabalho nomes como o produtor musical David Morales, o DJ Marky, DJ Tenni...