Magazine 'Bacurau' é eleito o melhor filme do festival de cinema na Espanha Ambientado em um pequeno povoado do sertão brasileiro abandonado pelo poder público, Bacurau levou o prêmio principal, que inclui a quantia de 9 mil euros (cerca de R$ 42 mil), e o prêmio da crítica

Bacurau, de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, foi eleito o melhor longa-metragem da 29.ª edição do Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga (Fancine), que terminou nesta quinta-feira, 21. Ambientado em um pequeno povoado do sertão brasileiro abandonado pelo poder público, Bacurau levou o prêmio principal, que in...