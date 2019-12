Magazine Bacon vegetal: empresa promete colocar alimento no mercado em breve Beyond Meat, marca americana de alternativas à carne, promete bacon com sabor idêntico ao tradicional

Depois da repercussão do hambúrguer vegetal, a empresa americana Beyond Meat pretende lançar em breve o bacon vegetal. A promessa da marca californiana é oferecer aos consumidores um produto com o sabor idêntico ao tradicional. De acordo com informações do CEO da empresa, Ethan Brown, a companhia está próxima de chegar a uma textura que agrade quem não come ca...