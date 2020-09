Magazine Bacon é vida

O bacon é resultado de uma técnica para conservar a carne suína por meio de cura e defumação. É preparado a partir das camadas da pele do porco, geralmente da barriga, incluindo uma parte do lombo. É praticamente a mesma matéria-prima do torresmo ou toucinho. Na cozinha, goste ou não, a carne suína curada e defumada significa sabor, mas também pode ser suculência ou croc...