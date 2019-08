Magazine Baco Exu do Blues hipnotiza público e Luedji Luna surpreende no Bananada Liniker com banda e Mateus Carrilho também foram destaques da primeira do festival no Passeio das Águas Shopping

Atualizada em 18.08 às 14h43. A 21ª edição do Festival Bananada começou na última segunda-feira (12), com direito a apresentação singular do pernambucano Otto, mas são as três últimas noites do evento que costumam movimentar a cidade por conta do line up que habitualmente reúne nomes de maior destaque da música brasileira. A noite desta sexta-feira (16), ...