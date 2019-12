Magazine Baby Yoda ganha coleção de bonecos, confira O anúncio veio em meio ao grande sucesso do personagem nas redes sociais

O Baby Yoda, personagem da série "The Mandalorian", ganhou nesta semana uma linha de bonecos vendida pela Hasbro. O anúncio veio em meio ao grande sucesso do personagem nas redes sociais. O Bebê Yoda recebeu esse nome por ser da mesma espécie do mestre Yoda, personagem clássico dos filmes da saga "Star Wars". Entretanto, ele ainda não possui um nome oficial, e ...