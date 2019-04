Magazine Baby Shark desembarca em Goiânia para show especial em maio A turminha de tubarões se tornou febre mundial com uma música simples e chiclete, que chegou na Billboard Hot 100, a lista dos singles mais vendidos dos Estados Unidos

Os tubarões do Baby Shark e seus amigos chegam a Goiânia para fazer um show especial e animado para todas as crianças no dia 4 de maio, a partir das 15h, no Teatro Madre Esperança Garrido. As crianças com idade de até 2 anos têm direito a entrada gratuita, e as de dois a doze anos pagam meia-entrada. O Baby Shark se tornou febre mundial com uma música simples e chic...