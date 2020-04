Babu Santana foi eliminado na noite deste sábado (25) no último paredão do Big Brother Brasil 20. O ator e músico saiu do programa após o paredão contra Rafa Kalimann e Thelma Assis.

Ele sofreu 57,15% dos votos contra 31,41% de Thelma e 11,44% de Rafa. Foram mais de 236 milhões de votos, conforme o apresentador Tiago Leifert.

Babu é o recordista de paredões Big Brother Brasil, que está há 20 anos no ar, com 10 idas à berlinda.