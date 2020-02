Magazine Baú aberto Marcelo Solá lança livro com frases e desenhos feitos nos últimos dez anos de carreira e guardados em bloquinhos de anotações

No aeroporto, no avião ou no hotel. Nos últimos dez anos de carreira, no deslocamento entre uma exposição individual e outra, o artista plástico goiano Marcelo Solá, de 48 anos, rabiscava no caderno de anotações. Os desenhos e pensamentos produzidos de maneira despretensiosa e aleatória foram reunidos juntos com registros fotográficos das viagens no livro Os Teso...