Magazine Bárbara Evans anuncia gravidez do seu primeiro filho após tratamento de fertilização Ao descobrir, em frente à câmara do celular que estava grávida, Evans chorou muito.

A modelo Bárbara Evans, 30, anunciou nesta sexta (3) que está grávida do seu primeiro filho. Em vídeo publicado no seu Instagram, a modelo mostra desde o momento em que espera ficar pronto o resultado do teste até a hora em que conta para o marido, Gustavo Theodoro, a novidade. Ver esta publicação no Instagram ...