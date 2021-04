Magazine Azulejo se torna elemento-chave na decoração de ambientes Para além do revestimento de banheiros e cozinhas, as peças vão muito além do óbvio para dar personalidade aos ambientes

Se antes ele era visto apenas como um revestimento para alguns cômodos, atualmente o azulejo ganhou status de elemento-chave na decoração. Em forma de quadro, em cores ou em meia-parede, as peças vão muito além do óbvio para dar personalidade aos ambientes. Nos últimos anos, com uma enorme variedade de formatos e texturas, o objeto conquistou de vez o coração...