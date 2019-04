Magazine Ayka, do diretor Sergey Dvortsevoy, entra em cartaz nesta quinta-feira no Cine Cultura

Com indicações a prêmios como a Palma de Ouro, Gran Prix e Golden Orange Award, o filme Ayka, do diretor Sergey Dvortsevoy, entra em cartaz nesta quinta-feira(11) no Cine Cultura, localizado no Centro Cultural Marieta Teles. A história apresenta a saga da personagem Ayka, imigrante do Quirguistão que vive ilegalmente em Moscou. A jovem acaba de dar à luz e foge do ho...