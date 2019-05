Magazine Avião cai e cantor Gabriel Diniz pode estar entre as vítimas Segundo o Grupamento Tático Aéreo (GTA), três ocupantes da aeronave morreram

Um avião bimotor caiu em um mangue no povoado Porto do Mato, em Estância (SE), no final da manhã desta segunda-feira (27). O cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit "Jenifer", pode ser uma das vítimas, já que seus documentos foram encontrados próximos do local do acidente. A assessoria de imprensa de Gabriel informou que ele pegou um voo fretado, saindo de Sal...